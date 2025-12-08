Mobilitat
El pont de la Puríssima registra 55.800 vehicles d’entrada al Principat
Els dies de més intensitat han estat el 5 i el 6 de desembre, amb 15.000 i 16.800 vehicles respectivament
El pont de la Puríssima ha registrat 55.800 vehicles d’entrada al Principat entre divendres 5 i dilluns 8 de desembre, segons les dades provisionals facilitades pel Mobilitat a poques hores de tancar el Dispositiu Especial de Trànsit.
Del total de vehicles, 38.000 han accedit al país per la frontera amb Espanya, mentre que 17.800 ho han fet per la frontera amb França. Els dies de més intensitat de trànsit han estat el 5 de desembre, amb 15.000 vehicles, i el 6 de desembre, amb 16.800.
Mobilitat demana paciència i prudència als conductors que encara es trobin a la carretera davant possibles congestions o retencions a les principals vies d’accés.