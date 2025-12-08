INFORME DEL 2024
La meitat dels diagnòstics de VIH han estat en estadi sida
Un 77% dels casos amb seguiment van ser notificats en fase VIH
L’informe epidemiològic sobre la sida a Andorra corresponent a l’any 2024 revela que dels 8 casos diagnosticats durant l’any es té informació de 7 i que la totalitat van ser detectats en una fase avançada de la infecció i un 57% es consideren en estadi sida. Una situació que s’explica per un diagnòstic tardà. Si es té en compte el global, el mateix informe indica que del total de 114 persones amb la infecció sobre les quals es fa seguiment al país la immensa majoria, un 77%, van ser notificats en fase VIH.
Un diagnòstic tardà implica detectar la infecció més avançada
Com ja es va informar en tres de cada quatre casos diagnosticats l’any passat les pràctiques sexuals de risc van ser el motiu del contagi. L’informe indica que van ser majoritàriament relacions heterosexuals (50%), mentre que les homosexuals van ser el 33% dels casos i el restant van ser bisexuals. La mitjana d’edat de les persones diagnosticades va ser 39 anys i la majoria van ser homes (75%). Respecte a la totalitat de les persones amb infecció registrades, 97 són homes i 17 són dones. I quant a les franges d’edat, on s’acumulen més contagis és la que va dels 20 als 29 anys amb 43. Hi ha també dos menors d’edat tenint en compte que el VIH es pot transmetre de mare a fill durant l’embaràs i la lactància. Cal recordar que els Centres d’Atenció Primària ofereixen testos ràpids que permeten un primer diagnòstic de la infecció.