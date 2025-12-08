EDUCACIÓ
L’Agora International School Andorra amplia les places d’ESO
Incorporarà 120 places escolars addicionals, a raó de trenta alumnes per unitat
El ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports d’Espanya ha aprovat la modificació de l’autorització del centre docent privat Agora International School Andorra, situat a la Massana, per tal d’ampliar quatre unitats d’educació secundària obligatòria (ESO). Segons recull el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) espanyol, la resolució es va dictar el 10 d’octubre de 2025 i permetrà incorporar un total de 120 places escolars addicionals, a raó de 30 alumnes per unitat.
L’escola disposarà de quatre unitats més de secundària
La sol·licitud d’ampliació va ser presentada per la representació del centre educatiu, que ja formava part de la xarxa de centres docents espanyols de titularitat privada a l’estranger. Amb aquesta ampliació, l’escola reforça la seva oferta educativa a l’ESO i es consolida com un referent en l’ensenyament internacional dins del Principat, responent a l’increment de la demanda educativa d’una comunitat escolar en creixement.
És un centre espanyol privat a l’estranger
Expansió educativa
L’ordre ministerial publicada al BOE estableix que aquesta modificació actualitza l’autorització prèvia del centre, permetent la seva implementació immediata. Amb aquest pas, el ministeri respon favorablement a les necessitats d’expansió educativa del centre, en un context de demanda creixent d’escolarització en models educatius internacionals a Andorra, especialment per part de famílies que cerquen una formació trilingüe i orientada al món global.
D’acord amb la normativa espanyola, la resolució esgota la via administrativa. Tot i això, les persones interessades poden interposar un recurs contenciós administratiu davant la sala corresponent o, de manera potestativa, un recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució.
L’Agora International School Andorra està situada a la parròquia de la Massana, i forma part d’un grup educatiu internacional amb presència a diversos països.