FUNCIÓ PÚBLICA
L’administració central tenia un 20% d’interins a final del 2024
Del total de 600 treballadors eventuals, 370 feien part del cos d’educació
El Govern tenia a final de l’any passat 600 treballadors en règim interí per 2.155 funcionaris i 113 persones més estaven en el règim d’altres: càrrecs polítics, ambaixadors, magistrats, batlles i fiscals i personal de relació especial, essencialment. Per tant, un de cada cinc treballadors eren eventuals i el col·lectiu va experimentar un creixement del 10% entre el 2023 i el 2024. Són figures que essencialment es troben al cos d’educació i al general i en molta menor mesura a l’administració de justícia o l’àrea d’afers diplomàtics; concretament 370 treballaven en ensenyament, 213 estaven adscrits a l’administració general, 13 a la seu de la justícia i 4 al cos diplomàtic. A educació la xifra va créixer un 16% respecte a l’any anterior i, respecte al total del personal, representaven pràcticament el 36%. Cal puntualitzar que les característiques pròpies del cos d’ensenyants impliquen que sempre hagi d’haver-hi un percentatge de treballadors eventuals però que els últims anys s’estan consolidant llocs de treball que està constatat que són de llarga durada i no pas lligats a circumstàncies com ara pics de necessitat a les aules. Ara mateix, hi ha un procés en marxa per acabar de fer fixes sis places de professor de català i ciències socials que van quedar vacants en edictes precedents.
La informació dels treballadors indica que 422 eren dones i 178 homes, un fet que s’explica perquè hi ha majoria femenina en els dos cossos on bàsicament es concentren aquests treballadors. Quant a l’edat, la majoria estaven en la franja àmplia entre els 25 i els 54 anys; un total de 497 persones. Tres de cada quatre treballadors de l’administració central estaven, de fet, en aquest grup d’edat.
Formació
Les dades recopilades pel departament d’Estadística indiquen que la partida econòmica destinada a formació va créixer l’any passat fins prop dels 730.000 euros, un 11% més que l’any anterior. S’hi agrupen els àmbits de formació i perfeccionament del personal, dietes relacionades i formadors interns. Es van programar un total de 621 cursos, un 13,5% més que el 2023 i el total d’assistències va superar les 6.000, la majoria a formació tècnica organitzada per l’administració.