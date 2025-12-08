REPORTATGE
Els perills del WhatsApp
Afegir a algú a un grup de xat sense el seu consentiment és una de les infraccions més comunes amb les quals es troba l’APDA.
Tothom ha estat afegit alguna vegada a un grup de WhatsApp: de feina, de la universitat, de família… El que molta gent no sap és que, si no t’han demanat permís explícit per fer-ho, la persona que t’ha afegit està cometent una vulneració de la llei de protecció de dades. Precisament aquest és el tema que manté més ocupada l’Agència de Protecció de Dades (APDA), tal com va explicar la seva presidenta, Jèssica Obiols, en el programa Parlem-ne de Diari TV.
Una acció tan aparentment innocent com afegir algú a un grup sense permís pot tenir conseqüències legals, ja que es comparteix el número personal de la persona amb gent que, potser, no volia fer-ho. El remei? Pedagogia. Obiols va recordar que, en molts casos, aquestes vulneracions es produeixen sense mala fe: “La gent no pensa que està fent res dolent; simplement, no en són conscients.” Per això és fonamental ensenyar a tothom quins són els seus drets i que existeix l’agència per ajudar-los, va remarcar.
La infracció se sol cometre per desconeixement de la norma i no se sanciona econòmicament
Si alguna cosa caracteritza WhatsApp és la seva immediatesa. Massa immediatesa. Quan una informació d’un treballador, d’un alumne o d’un veí acaba en un grup, ja no hi ha botó d’“anul·lar enviament” que valgui. I això és una altra de les grans preocupacions de l’APDA.
“Quan s’ha compartit una dada en un grup, ja no hi ha marxa enrere”, va admetre Obiols. Algú pot haver descarregat la foto, guardat el missatge o reenviat a mig país en qüestió de segons, fet que fa que rastrejar fins on han arribat aquestes dades sigui molt complicat.
Tot i així, quan algú s’adona que la seva informació està circulant per la xarxa la reclamació formal no va contra tots els membres del grup, sinó contra qui en té la responsabilitat. “És el responsable del tractament”, va explicar Obiols. En un grup d’empresa, el responsable és l’empresari; en un grup creat per un encarregat o coordinador, és qui l’ha creat. Al final, hi ha d’haver algú que doni explicacions i assumeixi què ha passat, va explicar.
Atenent que aquest problema sol passar pel desconeixement de la norma, Obiols va explicar que el procediment habitual sol ser una amonestació que no impliqui sancions contra l’infractor.