TURISME
Els andorrans busquen “experiències úniques i bon clima” per Nadal
Els andorrans busquen “experiències úniques i bon clima” en les vacances de Nadal, segons explica a l’agència ANA la vicepresidenta de l’Associació d’Agències de Viatges d’Andorra, Maica Terrones. Les destinacions de fred més demanades són països nòrdics, com per exemple Noruega i Finlàndia, perquè és un any “esplèndid per veure aurores boreals” i també perquè “hi ha activitats relacionades amb l’hivern, paisatges nevats i mercats de Nadal”, assegura Terrones. També molts viatjaran a Nova York.
Pel que fa a localitzacions de bon clima, sobresurten països de sol i platja com els Emirats Àrabs o Oman. També alguns opten per la zona del carib, amb indrets com Mèxic, les Bahames o la República Dominicana. Egipte i el Marroc són dos altres països amb força interès. El Gran Museu Egipci, acabat d’estrenar aquest 2025 i un dels més grans del món, ha captivat alguns ciutadans del Principat, apunta Terrones.