CIBERDELINQÜÈNCIA
Alerta per missatges fraudulents que suplanten l’empresa DHL
L’Agència Nacional de Ciberseguretat d’Andorra (ANC-AD) ha difós una nova alerta a través de les xarxes socials per advertir d’una nova campanya de missatges fraudulents que suplanten l’empresa de transport DHL amb l’objectiu d’enganyar els usuaris perquè facilitin dades personals o bancàries.
Segons la informació apuntada per l’Agència, els missatges s’envien per SMS i simulen un avís d’entrega fallida d’una suposada comanda. El contingut afirma que “el seu paquet ha arribat al nostre centre de distribució, però no es pot entregar per falta d’informació”, acompanyat d’un enllaç per suposadament actualitzar les dades i que el paquet no sigui retornat que és maliciós. L’agència recomana no picar i esborrar el missatge.
Les campanyes d’aquest tipus porten el nom de smishing i busquen aprofitar-se del volum de compres i enviaments habituals per confondre els usuaris.