Detencions
Tres persones arrestades per possessió de drogues al Pas de la Casa
Els arrestats van ser interceptats ahir a la tarda a l’accés al país
Tres persones van ser detingudes ahir a la tarda al pas fronterer del Pas de la Casa per un presumpte delicte de possessió de drogues, segons han informat fonts policials. Els agents van localitzar la substància estupefaent i després de la intervenció els tres sospitosos van ser traslladats a dependències policials.
Els arrestats passaran a disposició judicial en les properes hores, mentre la policia continua les diligències relacionades amb el cas.