Mobilitat
Retencions a diversos punts del país aquest migdia
L'N-145, la CG-1, la CG-2 i la CG-3 presenten trànsit dens
La xarxa viària del país presenta aquest migdia retencions en diversos punts, segons les dades actualitzades dels serveis de mobilitat. L'N-145 registra trànsit dens a l’entrada al Principat per la frontera hispanoandorrana, coincidint amb una elevada afluència de vehicles. La carretera general 1 a l’arribada a Sant Julià de Lòria en sentit nord també es troba congestionada. La situació és similar a la carretera general 2, on l’entrada a Canillo presenta una circulació carregada en sentit sud. A la carretera general 3, els accessos a la Massana en sentit nord també es veuen afectats per les retencions.
L’entrada al Principat per la Seu d’Urgell ha registrat aquest matí retencions de fins a nou quilòmetres, segons el Servei Català de Trànsit.