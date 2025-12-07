TURISME
Retencions d’entrada i carrers a vessar en l’inici del pont
La primera jornada del pont de la Puríssima va registrar ahir congestions importants a les carreteres que connecten l’Alt Urgell amb el Principat, a l’N-145 i també en alguns punts de la C-14. A la xarxa viària nacional les retencions es van produir especialment a la tarda a les parròquies centrals i entre Canillo i Encamp, de baixada. L’eix comercial Meritxell-Carlemany va concentrar durant tota la jornada gran quantitat de visitants.