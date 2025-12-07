CAP A UN NOU MODEL
Quatre universitats privades estan en tràmit per rebre l’autorització
La moratòria que atura nous projectes a l’espera de l’aprovació de l’estratègia d’ensenyament superior ha entrat en vigor aquesta setmana
La modificació de la Llei d’ensenyament superior va entrar en vigor dimarts passat i, per tant, des de fa avui sis dies hi ha una moratòria de noves sol·licituds de centres universitaris a l’espera que s’aprovi l’estratègia que posi les bases d’aquesta “discrecionalitat reglada” que pretén el ministeri per afrontar l’arribada de nous projectes educatius. Un nou funcionament que permeti posar més condicionants als centres educatius, els que funcionen i els que volen fer-ho. Aquesta mateixa setmana s’aprovava el darrer, la universitat privada virtual i semipresencial UDDI, la setena amb autorització per arrencar l’activitat. La xifra encara pot créixer perquè hi ha quatre tramitacions pendents més que s’han de gestionar amb la normativa anterior, atès que les sol·licituds van presentar-se abans de l’entrada en vigor de la modificació legislativa. La futura estratègia sí que els serà d’obligat compliment amb un temps de marge per adaptar-s’hi: si incompleixen alguns dels aspectes inclosos tindran cinc anys per corregir-ho.
“Volem que s’introdueixi l’avaluació institucional, l’ex post, ara s’avaluen les intencions”
L’objectiu és reordenar l’ecosistema d’ensenyament superior; tal com recull l’exposició de motius de la Llei “que defineixi els objectius i els criteris estratègics per a l’autorització de noves institucions i programes, així com els requeriments per mantenir vigents les autoritzacions atorgades. Aquesta estratègia ha de garantir que l’oferta formativa del país respongui a les necessitats dels estudiants i que es mantinguin els estàndards europeus de qualitat, enfortint alhora el paper central de la Universitat d’Andorra en el sistema de l’ensenyament superior”. Per elaborar-la es comptarà amb la Universitat d’Andorra, l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), Andorra Recerca i Innovació (AR+I) i la comissió legislativa competent, i eventualment altres institucions relacionades amb aquest àmbit o representants d’estudiants. L’AQUA l’espera per enfortir el seu paper; totes les sol·licituds d’autorització necessiten l’aval d’aquest organisme, però el director, Isaac Galobardes, recorda que aquesta avaluació inicial és ex ante, s’avalua el pla estratègic però no si realment després s’acaba acomplint allò que es preveia fer, que seria l’avaluació ex post i la que voldrien fer. “Ara que s’ha modificat la Llei d’ensenyament superior i s’ha d’aprovar l’estratègia, volem que s’introdueixi aquesta avaluació institucional, l’ex post, que una vegada autoritzades demostrin que estan fent el que es recollia a les avaluacions prèvies”, va exposar Galobardes. Ara mateix, va insistir, el que s’examinen són “les intencions”. Exàmens que, a més, es poden repetir en cas d’un primer suspens. Per exemple, l’UDDI acabada d’autoritzar va ser rebutjada l’any 2024 per l’AQUA, però, un cop corregides les faltes detectades, el pla estratègic va rebre l’aval necessari aquest 2025 i l’autorització definitiva per part del Govern aquesta mateixa setmana.
Les sol·licituds entrades s’avaluen d’acord amb la normativa anterior
L’aprovació dels plans d’estudis de les titulacions també han de superar el filtre de l’organisme i en aquest cas sí que es pot fer un seguiment. Va ser arran d’un nou decret, puntualitza Galobardes, que es podrà fer un seguiment cada tres anys de la implantació dels plans d’estudis. El director de l’AQUA va parlar a mitjans d’any en una compareixença al Consell General per informar de l’activitat de l’ens que dirigeix de la preocupació per la proliferació d’institucions universitàries, i remarca que “estem molt en línia amb el ministeri” respecte a aquest nou rumb que se li vol donar a l’educació superior.
Tots els centres s’hauran d’adaptar al que dicti la nova estratègia
No hi ha una data concreta per disposar de l’estratègia malgrat que el ministre Ladislau Baró va remarcar durant la presentació de la modificació legislativa que, a tot estirar, hauria de ser una realitat ja el curs vinent. La Llei modificada en vigor deixa clar que les institucions universitàries ja operatives tindran el deure d’adaptar-se a les noves exigències i que no fer-ho suposarà un incompliment de la normativa que tindrà les conseqüències legals que pertoquin. L’estratègia funcionarà amb plans quinquennals que podran ser renovables tàcitament. Baró va assegurar que no es tracta de posar un topall màxim d’universitats –malgrat que el nombre actual sobta i també el creixement experimentat en pocs anys, ja que eren tres al 2019–, sinó d’assegurar que no s’està creixent per créixer sinó d’advocar per un model coherent i sostenible.