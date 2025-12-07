LEGALITZACIÓ
Les illes Fèroe aproven el dret a l’avortament i deixen més sola Andorra
L’arxipèlag autònom, que és part del regne de Dinamarca, el permetrà fins a les 12 setmanes
Les illes Fèroe van aprovar dijous passat una llei que permetrà la interrupció voluntària de l’embaràs fins a les 12 setmanes de gestació. Amb aquesta reforma, l’arxipèlag atlàntic, territori autònom del Regne de Dinamarca, abandona el reduït grup d’estats i territoris europeus amb una legislació clarament restrictiva. Andorra, juntament amb el Vaticà, és ara l’únic estat del continent on l’avortament continua totalment prohibit.
La norma va tirar endavant per la mínima –17 vots a favor de permetre l’avortament fins a les dotze setmanes i 16 en contra— després d’una llarga pressió per part de col·lectius feministes locals. Fins ara, la legislació només permetia l’avortament en casos molt excepcionals, com ara risc greu per a la salut de la mare o inviabilitat fetal. L’associació Fritt Val (Lliure elecció), impulsora del canvi, va qualificar la votació com una fita històrica per als drets de les dones.
El parlament de les illes fèroe va aprovar la llei el passat dijous
Amb una població d’uns 56.000 habitants repartits en 18 illes, les Fèroe presenten una taxa de fecunditat superior a la mitjana europea, però això no ha impedit avançar cap a una regulació més oberta en matèria de drets sexuals i reproductius.
Aïllament d'Andorra
La decisió accentua l’aïllament d’Andorra en aquest àmbit. Tot i que el debat social sobre l’avortament s’ha intensificat els darrers anys, el país continua mantenint una prohibició total, sense excepcions. Això obliga moltes dones andorranes a desplaçar-se a l’estranger, majoritàriament a Catalunya, per poder interrompre un embaràs, sovint en condicions de silenci i estigmatització.
Amb aquest precedent, les Fèroe passen a formar part del grup majoritari d’estats europeus amb una legislació més garantista. El cas andorrà, en canvi, esdevé encara més excepcional i torna a situar-se al centre del debat sobre els drets de les dones al Principat.