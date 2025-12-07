Estafa
L’agència de ciberseguretat alerta de missatges fraudulents que suplanten DHL
L'entitat recomana no obrir els enllaços i esborrar el missatge
L’Agència Nacional de Ciberseguretat d’Andorra (ANC-AD) ha alertat avui, a través de la xarxa social X, de la detecció d’una nova campanya de missatges fraudulents que suplantes l’empresa de transport DHL. L’objectiu d’aquesta pràctica és enganyar els usuaris perquè facilitin dades personals o bancàries.
Els missatges s’envien per SMS i simulen un avís d’entrega fallida. El contingut afirma que: “el seu paquet ha arribat al nostre centre de distribució, però no es pot entregar per falta d'informació”, acompanyat d’un enllaç maliciós. L’agència recomana no picar i esborrar el missatge.
Les campanyes d'aquest tipus porten el nom d'smishing i busquen aprofitar-se del volum de compres i enviaments habituals per confondre els usuaris.