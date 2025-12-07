UN CONDUCTOR ES PRECIITA AMB EL VEHICLE DIVERSOS METRES
Greu accident a la carretera d’Aixirivall
Un vehicle conduït per un home resident va precipitar-se ahir a la nit diversos metres des de la carretera d’Aixirivall, en el mateix punt on es va produir un malaurat accident fa un parell d’anys. Segons va informar la policia a l’hora de tancament de l’edició, el conductor i únic ocupant del vehicle va ser rescatat i després d’una primera assistència sanitària d’urgència sobre el lloc no es temia per la seva vida. Els fets van ocórrer sobre un quart de deu de la nit quan per causes que es desconeixen, el conductor, que circulava en sentit ascendent des de Sant Julià, va perdre el control del vehicle i es va precipitar al buit després de fer saltar la tanca de la via.
Fins al lloc es va desplaçar un ampli dispositiu dels cossos d’emergència i també l’helicòpter per a l’evacuació del ferit. El cònsol lauredià també va acudir.