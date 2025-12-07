CANILLO/ENCAMP
Una Fira de Santa Llúcia i un mercat de segona mà amb forta participació
Demà la Polifònica de l’Alguer interpreta ‘El Cant de la Sibil·la’ a Santa Eulàlia
La Fira de Santa Llúcia d’Encamp va encetar ahir una nova edició amb bones sensacions. Aquest any coincideix amb un pont de tres dies, un fet que, segons la corporació, fa pensar que hi haurà bon ambient cada dia. La fira compta amb catorze parades d’artesania local i amb la participació també d’un grup de l’Escola Andorrana d’Encamp, a més d’una programació musical amb talent local, iniciativa recuperada l’any passat per dinamitzar l’espai i donar vida al mercat. Entre els artistes que pujaran a l’escenari hi ha la Coral de Sant Miquel i la de Sant Antoni, Eugènia Correia i Roser Puigbò.
Dinou parades van obrir a l'edifici Perecaus pel mercat de segona mà
Un dels punts forts és la participació de l’associació cultural Arte in Musica i la Coral Polifònica de l’Alguer, que visiten Encamp per oferir diverses activitats culturals. Destaca la conferència sobre El Cant de la Sibil·la, que tindrà lloc demà a l’església de Sant Miquel, i una interpretació del mateix cant a l’església de Santa Eulàlia a la tarda.
La fira va arrencar divendres amb una forta afluència. “Ens vam sorprendre perquè va estar més animat del que ens esperàvem, justament sobretot de gent del poble. Avui confiem que a més a més quan a la tarda la gent torni de pistes també ens acompanyi, que ens ha passat els altres anys que llavors s’afegeixen a la fira”, va afirmar el conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans.
Sostenibilitat
D’altra banda, el comú de Canillo va organitzar ahir el mercat de segona mà de Nadal, una iniciativa que té per objectiu promoure la sostenibilitat, reduir residus i donar una segona vida a objectes en bon estat que ja no tenen ús per als seus propietaris.
El mercat va obrir portes de deu del matí a set de la tarda a l’edifici Perecaus i va comptar amb 19 parades. Els participants van trobar-hi una àmplia varietat de productes, com roba d’infants i adults, llibres, decoració nadalenca i altres objectes típics i tradicionals. “La voluntat és donar una segona vida a aquelles coses que tenim a casa i que estan en bon estat, promovent un Nadal més sostenible i reduint la generació de residus”, va explicar la consellera de Tradicions i Cultura del comú, Cristel Torres.