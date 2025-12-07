Successos
Ferits dos motoristes en dos accidents de trànsit consecutius
Els sinistres es van registrar a Andorra la Vella i Encamp i van implicar turismes amb matrícula d’Espanya i motocicletes del país
Dos accidents de trànsit registrats aquest dissabte al vespre van deixar dos motoristes ferits en punts diferents del país, segons ha informat la policia. En tots dos casos hi van estar implicats un turisme amb matrícula d’Espanya i una motocicleta del Principat. El primer sinistre va tenir lloc a les 20:37 h al punt quilomètric 0,300 de la carretera general 1, al terme d’Andorra la Vella i va deixar ferit un menor de 17 anys. El jove ser atès pels serveis d’emergència.
Un segon accident va tenir lloc a Encamp setze minuts més tard, a les 20:53 h. Els fets van ocórrer a l’avinguda de Joan Martí, a l’alçada del número 11 i, en aquest cas, la conductora d’una motocicleta, de 43 anys, també va patir ferides arran de la col·lisió amb un turisme matriculat a Espanya.