Els andorrans aposten per unes vacances de Nadal entre aurores boreals i platges càlides
Les destinacions de fred més demanades han estat països nòrdics, com Noruega i Finlàndia
Quan arriba el desembre, les ciutats s’il·luminen, apareixen mercats nadalencs i la il·lusió de les festes queda estès per tot arreu. Les vacances de Nadal són una oportunitat perfecta per descobrir noves destinacions. Des de capitals de països fins a paisatges nevats o escapades amb altes temperatures, són algunes de les destinacions que han escollit els andorrans per passar les festes de Nadal.
"Bàsicament, hem notat destinacions dividies en dos blocs, per una banda, busquen experiències úniques i per l'altra bon clima", explica la vicepresidenta de l’Associació d’Agències de Viatges d’Andorra, Maica Terrones. Les destinacions de fred més demanades han estat països nòrdics, com per exemple Noruega i Finlàndia perquè és un any "esplèndid per veure aurores boreals" i també perquè "hi ha activitats relacionades amb l'hivern, paisatges nevats i mercats de Nadal", assegura Terrones. També molts viatjaran a Nova York. "És típic de Nadal i Cap d'Any per la decoració, les compres i patinar en el Rockefeller", apunta l'experta en organitzar viatges.
En canvi, Noruega i Finlàndia no eren referents turístics per Nadal. "Aquest any destaca Noruega i Finlàndia en comparació amb altres anys. És com una continuació de l'estiu perquè hem tingut un increment. La gent busca noves experiències i nous paisatges amb aquestes destinacions", indica Terrones.
Pel que fa a localitzacions de bon clima, sobresurten països de sol i platja com els Emirats Àrabs, Abu Dhabi, Dubai o Oman. "Són llocs càlids, amb bones platges i també permeten altres activitats, cultura, gastronomia i visitar el desert", comenta Terrones. També alguns han optat per la zona del carib, amb indrets com Mèxic, les Bahames o República Dominicana. En aquests casos, la gent busca més desconnexió. "Les destinacions al Carib són habituals i les que estan creixent són els Emirats Àrabs, ja porten quatre o cinc anys que estan remuntant bastant pel període de Nadal", assegura la vicepresidenta.
Egipte i Marroc són dos altres països amb força interès. En el cas del primer territori, el Gran Museu Egipci, acabat d'estrenar aquest 2025 i un dels més grans del món, ha captivat alguns ciutadans del Principat. Pel que fa a l'estat marroquí hi ha interès per la cultura i també perquè queda relativament a prop i compte amb una bona relació qualitat-preu.
Segons explica Terrones, la mitjana de l'estada durant aquestes vacances és d'uns cinc dies aproximadament, mentre que en els viatges més llargs arriba entre els vuit i els nou. Pel que fa a les dates queda bastant segmentat, ja que alguns prefereixen fer-les el Nadal, d'altres més durant el Cap d'Any i n'hi ha que opten per reis.
Pel que fa als preus, la representant de l’Associació d’Agències de Viatges d’Andorra esmenta que han treballat amb uns preus força semblants als dels últims dos anys. "Fa dos anys vam notar un increment considerable dels preus, un augment general no només dels viatges, i aquest any mantenim la línia dels últims dos anys", ha esmentat l'especialista.