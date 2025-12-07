SUCCESSOS
Contrabandistes ‘captats’ a les pistes del Pas de la Casa
La neu i les baixes temperatures no suposen una aturada del contraban al Pas de la Casa tal com recull una imatge captada ahir per testimonis, que mostra dos persones transportant bosses de tabac per les pistes d’esquí de la localitat. Els individus van ser vistos creuant per sota del telecadira de quatre places i amb les dificultats pròpies per caminar a causa de la quantitat de neu. La policia ha difós aquesta setmana a través de les xarxes socials un vídeo on explica el dispositiu desplegat al Pas i demana als veïns que els alertin en cas que observin persones realitzant l’activitat il·lícita per poder actuar.