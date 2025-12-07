Successos
Atropellada una dona de 73 anys a Encamp
La vianant ha estat traslladada a l’hospital després de l’impacte amb un vehicle matriculat al Principat
Una dona de 73 anys ha resultat ferida avui al matí en un atropellament a l’avinguda de Joan Martí, a l’alçada del número 83, segons ha informat la policia. L’avís s’ha rebut a les 9:34 hores, quan el conductor d’un vehicle amb matrícula andorrana ha impactat amb la vianant. Els serveis d’emergència han atès la dona al lloc dels fets i posteriorment ha estat traslladada a l’hospital per a una valoració mèdica.
Les primeres informacions facilitades pels bombers indiquen que no es tractaria de ferides greus, tot i que caldrà esperar el diagnòstic definitiu del centre hospitalari.