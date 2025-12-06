Mobilitat
Retencions de 6 quilòmetres d'entrada al Principat per Espanya
La circulació a l'N-145 registra cues aquest matí
La circulació a l'N-145 registra aquest matí retencions destacades en direcció al Principat. Les cues s'han detectat entre els punts quilomètrics 6 i 0, al terme municipal de Valls de Valira, en sentit nord, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
A aquesta situació s’hi afegeixen retencions a l'N-260 en direcció a l’enllaç amb l'N-145, a l’altura de la Seu d’Urgell, amb 3,5 quilòmetres de cua segons els últims avisos de trànsit. La circulació s'ha vist afectada també a Peramola, després que es produís un accident dins el túnel de la C-14 que ha obligat a establir desviaments senyalitzats.