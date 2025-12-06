TAULA DE L'OCI NOCTURN
La policia mantindrà el dispositiu especial al Pas de la Casa durant l’hivern
Al poble hi haurà dues patrulles nocturnes amb equips d’ordre públic a tots els festivals
La policia mantindrà aquest hivern el dispositiu especial al Pas de la Casa amb dues patrulles nocturnes i equips d’ordre públic presents en tots els festivals. L’objectiu és garantir la convivència i uns espais segurs en un dels principals pols turístics del país durant la temporada d’hivern.
Aquest anunci es va fer en el marc de la reunió de la Taula de l’oci nocturn del Pas, celebrada ahir. La trobada, impulsada pel comú d’Encamp, va servir per avaluar el funcionament de la temporada en curs i revisar les mesures establertes en el manual de bones pràctiques consensuat amb els locals d’oci.
Valoració positiva de la convivència entre l’oci nocturn i els veïns
La cònsol major, Laura Mas, va destacar la importància de seguir aplicant aquestes bones pràctiques, que inclouen la instal·lació de càmeres de videovigilància, la limitació de publicitat als carrers i el reforç de la normativa de convivència a la via pública.
El conseller de Reactivació Econòmica, Nino Marot, va presentar el calendari d’esdeveniments previst per a la temporada 2025-2026 recollint impressions dels representants del sector per ajustar-ne la gestió.
Pel que fa al balanç policial, l’inspector major Ramon Torné va destacar que la temporada passada no es van registrar incidències destacables, tot i l’elevada afluència en moments puntuals. El dispositiu es mantindrà per garantir la continuïtat d’aquesta estabilitat.
També es va valorar molt positivament la convivència entre l’oci nocturn i els veïns, afavorida per la concentració dels locals a les zones perifèriques i per mesures com la presència de guies de grup durant el retorn als allotjaments.
A la trobada hi van participar la ministra d’Interior, Ester Molné; el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, i el cap de la Unitat de Prevenció i Control Ambiental del ministeri de Medi Ambient, Sergi Ruiz. També hi van assistir representants d’Andorra Turisme, del Consell Econòmic i Social i de l’estació d’esquí.