Nicolas Samsoen porta Groenlàndia a la gran pantalla amb el documental 'Echo of Greenland'
El llargmetratge d'estrena avui a les 20:30 hores als cinemes Illa Carlemany
Descobrir la bellesa i la fragilitat de Groenlàndia, sentir la immensitat dels seus paisatges i conèixer de prop la vida dels seus habitants, tot a través d’una mirada profundament personal. Aquesta és la proposta que presenta Nicolas Samsoen amb el seu documental 'Echo of Greenland', que avui a les 20.30 hores s’estrenarà als cinemes Illa Carlemany, produït per SSN Production en col·laboració amb FEDA. "La idea d’Echo of Greenland neix d’una trobada significativa; l’oportunitat es va presentar i va ser natural seguir-la", explicava Samsoen. "Groenlàndia es va convertir en la destinació òbvia perquè té un paper crucial en el nostre clima. És com l’escut climàtic de l’hemisferi nord: el que hi passa determina el clima que vivim a Europa, avui i encara més en el futur", afegia.
Samsoen, acròbata i especialista professional, va començar la seva trajectòria de manera autodidacta als catorze anys, aprenent acrobàcia a través de vídeos en línia, i va treballar més de vuit anys dalt dels escenaris. Tal com apunta, aquesta experiència artística li ha permès afinar la mirada i desenvolupar una sensibilitat visual única. “El que faig amb el cos sobre l’escenari m’ha ajudat a mirar el món amb altres ulls i a explicar històries a través de les imatges”, comentava. La seva connexió amb la natura —que el va portar a establir-se a Andorra— i la trobada amb el líder d’expedicions científiques Matthieu Lys van ser determinants per iniciar aquest projecte. “Quan Matthieu em va convidar a Groenlàndia, vaig saber immediatament que havia de seguir aquesta oportunitat. Era la combinació perfecta entre aventura, narrativa visual i el desig de crear alguna cosa significativa”, remarcava.
Pel que fa a l’expedició, realitzada a mitjans de juliol, assegura que va ser plena de primeres vegades. Tal com detalla, no havia participat mai en una expedició ni havia fet cinema documental abans. “El repte més gran ha estat gestionar-me a mi mateix. Produir un documental de 32 minuts de principi a fi és una tasca colossal, però he après molt i he guanyat una experiència professional enorme en molt poc temps”, explicava. El resultat és un film que mostra, amb una força visual extraordinària, els paisatges glacials i la fragilitat del territori davant el canvi climàtic. Una aventura en què també va tenir el privilegi de connectar profundament amb els habitants locals. “Els groenlandesos són increïblement generosos. Els encanta compartir la seva cultura i viuen en harmonia amb una natura que està canviant. Aquesta interacció és el que més em va marcar durant el viatge”, destacava.
L’objectiu del documental, apunta, és despertar la curiositat i la sensibilitat del públic. “M’agradaria que la gent s’interessés per Groenlàndia i busqués informació pel seu compte. Coneixent aquest lloc, ens sensibilitzem i volem actuar”, comentava. Amb l’estrena a Andorra només com a punt de partida, SSN Production preveu portar Echo of Greenland a altres festivals i plataformes per donar visibilitat a aquesta realitat que, tal com conclou Samsoen, “és un avís, però també un lloc que val la pena protegir”.