Successos
Moviment de contrabandistes a les pistes del Pas de la Casa
Els individus han estat observats transportant bosses de tabac per les pistes aquest matí
La neu i el fred no aturen l’activitat dels contrabandistes al Pas de la Casa, on avui han estat observats transportant bosses de tabac per les pistes d'esquí. Els individus han estat vistos creuant per sota del telecadira de quatre places, segons els testimonis que han presenciat el moment. Les imatges captades mostren que els contrabandistes anaven més preparats per al fred que en altres ocasions.