òbit
Mor Pere Guiu, exentrenador del MoraBanc Andorra
El tècnic va dirigir l'equip durant els anys vuitanta
L’exentrenador del MoraBanc Andorra, Pere Guiu, ha mort aquest dissabte. Guiu va ser una figura destacada en la història del bàsquet andorrà durant els anys vuitanta, etapa en què va dirigir l’equip i va aconseguir un ascens a Segona Divisió, l’actual LEB Plata.
Considerat pel mateix club com "el tècnic del canvi", Guiu és recordat per haver estat una de les peces clau en la transformació del projecte esportiu del Bàsquet Club Andorra. De fet, en alguns actes commemoratius, el club ha elevat el seu paper com a entrenador i com un dels impulsors que va portar l’equip a Segona Divisió.
Més enllà de les pistes, Pere Guiu també va tenir una trajectòria rellevant dins l’administració pública. Va ser cap d’àrea del Departament de Joventut i Voluntariat, on va desenvolupar una tasca reconeguda i valorada pel sector social. La seva carrera en diversos àmbits de l’administració va ser objecte d’un reconeixement públic l’any 2014, en el marc del Dia Internacional del Voluntariat, organitzat pel Comitè Andorrà del Voluntariat (CAV). En aquell acte, se li va destacar la seva passió i compromís per impulsar la participació ciutadana, així com l’augment significatiu del nombre de voluntaris inscrits durant la seva gestió.