SUCCESSOS
Mor l’home atropellat en un pas de vianants a l’avinguda Fiter i Rossell
Estava ingressat a l’UCI des de dimecres en estat crític en patir lesions greus
L’hospital Nostra Senyora de Meritxell va confirmar ahir el decés del padrí ferit dimecres passat en un accident de trànsit a la parròquia d’Escaldes-Engordany. L’home, de 81 anys d’edat, va patir lesions molt greus per l’impacte amb el vehicle que el va atropellar al pas de vianants de davant de l’hospital de Meritxell mentre creuava.
Els fets van succeir als volts de tres quarts de set de la tarda de dimecres d’aquesta setmana, quan, en el moment de travessar el carrer, un cotxe que sortia d’un carreró lateral de l’avinguda Fiter i Rossell i que circulava contra direcció va colpejar l’home en el pas de vianants. La matrícula del vehicle implicat en l’accident, segons va fer públic la policia, era andorrana.
L’home ferit va ser atès immediatament al lloc dels fets pels equips d’emergència i traslladat a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, on va ser ingressat a la unitat de cures intensives per les ferides que patia en estat crític.
Tal com van informar ahir els serveis funeraris, la família rebrà el dol demà diumenge al matí a la Sala de Vetlles d’Escaldes-Engordany.
La missa funeral per l’home se celebrarà el mateix diumenge a l’església parroquial de Sant Esteve d’Andorra la Vella.
La zona de Fiter i Rossell, per la seva proximitat a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, és una de les vies que més trànsit concentra d’Escaldes-Engordany. En aquest entorn, també hi desemboquen diversos carrerons laterals que obliguen els conductors a incorporar-se a l’avinguda en espais curts i amb angles de visibilitat reduïts, fet que pot provocar accidents.