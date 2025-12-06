POLÍTICA SOCIAL
Les prestacions a persones amb discapacitat arriben a 398 beneficiaris
El nombre de prestacions socials actives adreçades a persones amb discapacitat ha continuat augmentant durant el segon trimestre del 2025, fet que consolida una tendència de creixement progressiu del sistema de suport públic, segons el departament d’Estadística. Entre l’abril i el juny del 2025 es van presentar 14 sol·licituds, el mateix volum que en el trimestre anterior, i totes es van resoldre favorablement. El 30 de juny, el nombre total de prestacions actives se situava en 398, xifra que representa un increment del 3,6% respecte al tancament del primer trimestre. Pel que fa al perfil dels beneficiaris, els homes suposen el 54,5% de les persones perceptores. L’anàlisi per edats mostra una clara concentració en els trams de 56 a 65 anys, que acumulen prop del 30% de les prestacions actives. Aquesta distribució apunta a una incidència més elevada de discapacitats reconegudes en edats properes a la jubilació.