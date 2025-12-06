REUNIÓ A MADRID
La IA centrarà el proper Fòrum Iberoamericà
El Congrés dels Diputats i el Senat espanyols van acollir ahir la reunió preparatòria del XII Fòrum Parlamentari Iberoamericà (FPI), que tindrà lloc a Madrid la tardor del 2026. La trobada va servir per establir els temes centrals de la propera edició, marcada per la transformació tecnològica i els reptes globals de la democràcia.
Representants dels 22 països iberoamericans van abordar l’impacte de la intel·ligència artificial, el reforç del paper dels parlaments i la cooperació entre territoris.
El síndic general, Carles Ensenyat, va destacar la necessitat d’una legislació àgil davant els avenços tecnològics i de preservar els parlaments com a espais de representació democràtica. Andrés Allamand, secretari general de la SEGIB, creu que la reunió servirà per elaborar els informes que es presentaran a la propera edició.