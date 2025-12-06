SEGURETAT SOCIAL
La guardiola de les pensions frega els 1.950 milions d’euros
La cartera del fons de reserva de jubilació cau un 0,15% al novembre
El Fons de Reserva de Jubilació (FRJ) tanca el mes de novembre amb uns actius sota gestió de 1.947 milions d’euros i una rendibilitat acumulada del 5,6% en l’any. Tot i el retrocés del 0,15% registrat durant el mes, la cartera manté una evolució sòlida i continua per sobre de la inflació andorrana, tal com preveu l’objectiu legal fixat a la Llei 11/2025.
El comportament lleugerament negatiu del novembre s’explica pels dubtes dels mercats sobre l’impacte de les fortes inversions en intel·ligència artificial i la incertesa sobre la política monetària de la Reserva Federal nord-americana.
El FRJ registra una rendibilitat acumulada del 34% en deu anys
A llarg termini, el FRJ registra una rendibilitat acumulada del 33,8% en deu anys i del 21,4% en els darrers cinc. El diferencial respecte a l’IPC d’Andorra és clar: des de 2012, el fons acumula un +48,4% de rendiment, mentre que la inflació ho fa en un +26,1%.
Pel que fa a la composició de la cartera, el 61,9% s’inverteix en renda fixa i productes monetaris, el 29,6% en renda variable i el 8,5% restant en altres actius. La volatilitat anualitzada dels darrers cinc anys és del 5,4%, un indicador relativament estable per a una cartera d’aquest volum.
L’informe publicat és de caràcter preliminar i no ha estat auditat ni validat pels òrgans de govern del FRJ. Es tracta d’un exercici de transparència sobre l’evolució del fons.