EXPEDIENTS PER NEGLIGÈNCIES
Els bombers reclamen el cost del rescat a un centenar d’excursionistes
Les sancions triguen més o menys a pagar-se perquè alguns dels muntanyistes resideixen fora del Principat
Els bombers han obert enguany un centenar d’expedients de pagaments a excursionistes que van haver de ser rescatats per imprudències o negligències a la muntanya. Des del cos, que aquest any registra aquestes sancions per primer cop, es desconeix la xifra de les que s’han fet efectives atès que és un procés que s’allarga en el temps. “S’envia als usuaris la corresponent sanció i ells disposen d’un termini per fer el pagament” al Govern”, va explicar ahir el director dels bombers, Jordi Farré, que també va assenyalar que un dels problemes pels quals es perd la pista és perquè són excursionistes estrangers.
Aquest fet, va dir el director del cos, allarga els tràmits per cobrar la sanció. Farré va recordar que “és el primer any” i va afegir que “ també estem esmenant irregularitats o imprevistos que no havíem tingut en compte”.
El cobrament no té com a finalitat generar beneficis, sinó “que la gent prengui consciència de què significa una mala praxi a la muntanya”. En el cost hi entren tots els serveis que formen part d’una actuació. Així es contempla en la modificació de l’article 11b de la Llei dels bombers.
Unes mesures que busquen que “a la muntanya, es faci l’activitat que es faci, s’hi ha d’anar equipat i amb prou coneixement per dur-la a terme” i que les imprudències “comporten l’activació de recursos públics”, amb el risc que suposa.
Cobrar els serveis
La modificació de la llei es va fer en previsió que el cos pugui cobrar per serveis que siguin considerats com a no urgents. El text esmenta els supòsits en què es pot demanar la seva actuació, com per exemple extingir incendis o socórrer en qualsevol actuació de perill o d’emergència. Tot el que quedi fora dels supòsits que discrimina la llei seria considerat com un comportament negligent i, per tant, la persona o grup de persones que el duen a terme haurien de pagar per tots els serveis.
"EL QUE VOLA NO RODA"
El que es va viure ahir al Roc del Quer va ser una prova pilot, un simulacre de com transportar amb drons material a zones on no es pot arribar amb els mitjans de què disposem actualment. I també una tasca pionera, ja que és la primera vegada que es prova en condicions d’alta muntanya. “La sustentació és molt complexa, també hi ha el fred, les bateries...”. Tot són elements que hi van en contra, com va reconèixer el CEO d’una de les empreses impulsores. “D’aquí a un parell d’anys, podria ser una solució absoluta”, va afegir. L’altra empresa que hi participa és Aerofor.
“Creiem que és necessari perquè és una indústria lleugera, és molt flexible, és sostenible i perquè tot el que vola no roda”, va declarar el director general de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA), David Fraissinet. Per a l’organització, Andorra és l’escenari idoni per a la pràctica d’aquests experiments donada la flexibilitat de la normativa, que implica una administració més àgil. A més, “pot ser una alternativa quan el trànsit rodat sigui conflictiu”, ja que podria transportar material d’Andorra la Vella a Soldeu en 10 minuts. També és veritat que ahir el vent bufava al Roc del Quer, però és “una de les variables més del pilotatge”.
Podria accedir “a qualsevol indret de dificultat, ja sigui a peu o per la dificultat de portar el material”, va afirmar el director del cos de bombers, Jordi Farré, que ho veu com “una primera ajuda a les persones”. Va reconèixer que, un cop estigui implementat, “evidentment que serem els primers a demanar-ne l’ús”.
La propera fase serà al Sagarmatha National Park (Nepal) durant el 2026. En el simulacre també van participar protecció civil i la Creu Roja. La prova permet validar la capacitat d’enlairament amb càrrega, la seva gestió en vol, el procediment d’evacuació vertical i la coordinació entre la nau i els equips terrestres.