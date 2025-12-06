ESTADÍSTICA
Disminueixen un 7% les prestacions per fill a càrrec en els darrers mesos
Durant el segon trimestre del 2025 s’han presentat 174 sol·licituds de prestacions per fills a càrrec, un 7% menys que les 187 del mateix període del 2024. El 75,9% s’han resolt favorablement, el 14,9% s’han desestimat i el 4,6% s’han arxivat, mentre que un 2,3% es troben pendents de documentació i un 2,3% continua en curs.
Les dones concentren el 76,5% de les resolucions favorables. El 98,5% dels beneficiaris tenen entre 25 i 60 anys i destaquen les nacionalitats andorrana (31,8%) i espanyola (26,5%). Un 48,5% resideixen al país des de fa més de 20 anys. Les famílies monoparentals reben el 67,4% dels ajuts. Les llars amb dos fills representen el 47,7% del total. De totes les parròquies, Andorra la Vella és la que acumula més prestacions (34,1%).
El principal motiu de denegació de les sol·licituds ha estat per superar el LECS familiar, que és el cas de 26 peticions.