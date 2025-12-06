Successos
Un conductor xoca contra un remolc aparador a la Margineda i abandona el vehicle
Els fets han tingut lloc cap a les sis del matí i només han provocat danys materials
Un vehicle de matrícula espanyola ha col·lidit aquesta matinada contra el remolc aparador d’un establiment situat a prop de la rotonda de la Margineda. La policia ha rebut l'avís poc abans de les sis del matí, i una patrulla s’hi ha desplaçat. Quan els agents han arribat al lloc dels fets, no hi han trobat el conductor del vehicle, que havia abandonat l’escenari de l’accident. El cos manté la investigació oberta per identificar la persona responsable i esclarir les circumstàncies del sinistre.
L’accident ha provocat només danys materials, tant al vehicle implicat com a l’aparador afectat, i no s’han registrat ferits.