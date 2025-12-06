REPORTATGE
Color a la presó
El pintor c215, aprofitant la seva estada a Andorra per primer cop, va fer un retrat a una de les parets del centre penitenciari del país
A la presó de la Comella, cada dia és dilluns i, més enllà dels ensurts i conflictes que puguin sorgir entre els interns o amb els funcionaris del centre, la setmana transcorre sense gaires sobresalts per als presos, que s’han de conformar amb la soledat, la monotonia i les seves lluites mentals com a únics animals de companyia.
L’hora del pati i dels àpats, alguna xafarderia aïllada i, sobretot, els treballs comunitaris són les úniques glopades de llibertat i de color que poden assaborir els reclosos en un indret marcat per l’austeritat i la uniformitat. I aleshores, quan sembla que serà un dimecres com qualsevol altre, emergeix un profeta en forma de pintor per tenyir de vivesa i intensitat la jornada.
Es tracta del vint-i-novè centre penitenciari que visita l'autor en la seva trajectòria
Es tracta de l’artista d’art urbà Christian Guémy, conegut artísticament amb el nom de C215 i popular per ser un pintor compromès amb la llibertat, l’emancipació i la igualtat a França que ha estat a Andorra –país que visita per primer cop– durant tota la setmana, per dur a terme diverses accions culturals.
Una va ser la que va fer al centre penitenciari de la Comella, quan va pintar en una de les parets el retrat de Robert Badinter, antic ministre de la justícia francès i una figura molt valorada entre els presoners per haver cregut en la reinserció de les persones i ser un fervent defensor de l’abolició de la pena de mort al país gal.
I és que la de visitar presons és una pràctica habitual del “Bansky francès”; de fet, segons fonts consultades pel Diari, ja són 29 les que ha visitat el pintor arreu del món. Més enllà de la Comella, Guémy, però, també va aprofitar l’estada al Principat per presentar dijous passat a la tarda, el seu nou projecte: Figures de l’Emancipació, una exposició de 50 retrats filosòfics, fets amb la tècnica de l’estergit i que es basen en el seu llibre –presentat dimarts a la llibreria Moby Dick– Figures de la laïcitat.
La composició es podrà veure a l’Espai Caldes fins al 14 de març del 2026 i s’emmarca en el cicle d’activitats culturals Oh Là Là. Un projecte que ha estat possible gràcies a la col·laboració de l’ambaixada francesa a Andorra. Finalment, l’artista tampoc va voler perdre l’oportunitat de compartir una estona amb els alumnes d’arts plàstiques del Lycée.