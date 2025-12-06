Successos
Accidentat un vehicle en precipitar-se en una corba a Aixirivall
L'ocupant del cotxe ha resultat ferit i s'han mobilitzat els cossos d'emergència
Un vehicle amb matrícula del Principat s’ha precipitat diversos metres en una corba aquest vespre a Aixirivall, en un accident les causes del qual encara es desconeixen. La policia ha rebut l’avís a les 21.20 hores i s’han mobilitzat els cossos d’emergència, així com un helicòpter per donar suport a les tasques d’assistència. Les primeres informacions indiquen que l’ocupant del vehicle ha resultat ferit, tot i que en principi no es tem per la seva vida. Les autoritats continuen treballant per aclarir les circumstàncies de l’accident.