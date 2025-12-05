Estadística
Els funcionaris cobren 3.401 euros de mitjana
L'administració ha sumat 95 treballadors durant el 2024 i la massa salarial puja a 117,08 milions
Els funcionaris cobraven el 2024, de mitjana, 40.821,68 euros anuals, una xifra que, dividida entre dotze pagues, es queda en 3.401,80 euros mensuals, un augment del 5,2% respecte al 2023. Els salaris del sector públic van sumar 117,08 milions, un 8,8% més que el total del 2013. Les dades del 2024, facilitades avui pel departament d'Estadística, mostren que el cos diplomàtic és el que més cobra, després d'altres cossos, amb una mitjana de 59.393 euros anuals, seguit dels policies amb 52.319 euros, els bombers (51.922 euros) i els penitenciaris amb 50.626 euros. Els duaners també estan per sobre del salari mitjà dels funcionaris, cobren 42.886 euros anuals. Els funcionaris de justícia, banders, cos general i ensenyament, aquest últim amb una mitjana de 35.420 euros, són el personal que cobra menys que la mitjana de funcionaris.
L'Administració General tenia 2.868 treballadors a finals del 2024 que representen un increment del 3,4% en comparació amb els 2.773 que acumulava en acabar el 2013, un augment de 95 empleats, segons informa Estadística. El 75,3% del personal té entre 25 i 54 anys (2.160 persones) i el seu nombre augmenta un 2,3% respecte a l’any 2023, mentre que el tram d’entre 55 i 64 anys (612 persones, el 21,3% del total) s’incrementa un 7,4% respecte a l’any anterior. El tram de personal d’entre 18 i 24 anys ha passat de 67 persones l’any 2023 a 74 persones el 2024.