SESSIÓ DEL CONSELL GENERAL
Salut apujarà tarifes per combatre la falta de metges a inicis del 2026
El Govern incrementarà els preus de les especialitats més tensionades com urologia o ginecologia
Les tensions que viu el sector de la salut, la manca de professionals en diverses especialitats i les llargues llistes d’espera han fet imperatiu que el Govern posi el peu a l’accelerador per captar talent i retenir-lo. La situació va tornar ahir a primera línia després que la presidenta suplent de Concòrdia, Núria Segués, la plantegés durant la sessió de preguntes al Govern al Consell General.
La ministra de Salut, Helena Mas, va explicar que l’executiu ja treballa en mesures per pal·liar aquesta pressió i va avançar que confia a aplicar una primera actualització a l’alça de les tarifes mèdiques abans que acabi el primer trimestre del 2026. L’objectiu és reforçar l’atractiu del sistema sanitari andorrà i facilitar tant la captació com la retenció de professionals, especialment en aquelles especialitats amb un dèficit més acusat: urologia, ginecologia, neurologia i dermatologia. Mas va assenyalar aquestes quatre àrees com a prioritàries, tot i remarcar que totes les especialitats requereixen una revisió més aviat que tard.
La ministra va recordar que la problemàtica no és exclusiva d’Andorra i que molts països afronten reptes similars. En aquest context, va subratllar la necessitat de millorar les condicions laborals i econòmiques per fer d’Andorra un destí realment competitiu. En aquesta línia, va qualificar la revisió de la nomenclatura de tarifes com un dels projectes més ambiciosos que s’estan treballant conjuntament amb la CASS i el Col·legi de Metges. Donada la complexitat del procés, el Govern ha decidit prioritzar els actes quirúrgics i les especialitats més tensionades —les categories K i Q.
Tot i que les revisions tardaran mesos, Mas va remarcar que el ministeri també impulsa mesures per cobrir necessitats més immediates. Pel que fa a dermatologia, s’ha incorporat una nova professional, i a ginecologia s’hi han afegit quatre especialistes més durant el 2025. “Caldrà veure com s’absorbeix la demanda amb aquestes noves incorporacions”, va apuntar.
A medicina familiar també hi ha hagut moviments. Actualment, hi ha 56 metges en actiu, vuit dels quals s’han incorporat aquest 2025. Aquesta xifra suposa un saldo positiu de dos professionals, tenint en compte que sis han deixat la plaça durant l’any. Malgrat aquestes incorporacions, el Govern encara té reptes pendents en aquest servei. La ministra va alertar que, si la situació no canvia, “d’aquí a cinc o sis anys podríem enfrontar-nos a mancances significatives”.
La presidenta d’Andorra Endavant, Carine Montaner, també va intervenir en el debat i va recordar que el col·lapse de la sanitat “fa anys que es veu venir” i que mesures com el nou conveni del SAAS “són poc atractives per als professionals”. En la rèplica, Mas va subratllar que el conveni ha estat aprovat amb un suport majoritari i va remarcar que s’estan fent esforços constants per millorar les condicions laborals.
TERRITORI DESCARGTA EXPROPIAR TERRENYS PER CONSTRUIR EL TRAMVIA
Ferré va admetre que el procés per tirar endavant el tramvia “no serà fàcil” i que el traçat “s’haurà de definir amb molta cautela i pas a pas”. Va recordar que l’estudi es troba actualment en la fase 2, centrada en la implantació i el desenvolupament d’infraestructures, mentre que el Pla Sectorial d’Infraestructures del Transport Públic Segregat es preveu aprovar abans del 31 de desembre del 2026. Aquest document permetrà reservar el sòl necessari per executar les obres i establir els futurs projectes constructius.
Pel que fa a una possible connexió amb la Seu d’Urgell, Ferré va apel·lar novament a la prudència i va recordar que els estudis corresponents estaran enllestits durant l’octubre del 2027.
MÉS
A pregunta de Montaner, Marsol va explicar que la Llei ja regula els espais comuns i la durada dels lloguers, i va dir que el reglament estarà enllestit aviat.
REGISTRE DE LLOGUERS
Montaner va preguntar si era possible obtindre les dades del lloguer a través de FEDA. Marsol va apuntar que no, ja que no disposen de les dades necessàries.
SEGURETAT DELS INFANTS
Espot va refermar el copromís de donar una vida digna als menors a pregunta de Laia Moliné (PS).