Meteo
Risc d'allau 3 al nord del país
A diverses zones del centre i sud del país l'alerta és de 2 sobre 5
El servei de meteorologia alerta del risc fort d'allaus (3 sobre 5) a la zona nord del país després de les precipitacions i el vent dels darrers dies. El pas del front càlid d'aquesta nit impedirà el regel i afegirà una mica de pluja al mantell, provocant que demà estigui tou. El servei de meteorologia preveu que "la humitat activi les capes febles". L'alerta també està activada per les diverses zones del centre i sud del país, tot i que amb menor risc (2 sobre 5). El servei informa que els indrets perillosos són "nombrosos en itineraris populars de muntanya i terreny forapista i difícils de reconèixer fins i tot per l'ull entrenat", i apunta que "les condicions són en alguns casos crítiques per les excursions amb esquís i raquetes de neu, així com els descensos forapistes".
El mantell nival es troba inestable sobretot al nord i al sud-est, on "en els darrers dos dies les plaques de vent han augmentat de mida addicionalment". El gruix de neu fora de pista és superior als 60 centímetres per sobre de la cota 2.500 al nord del país, informa el servei meteorològic.