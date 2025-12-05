TURISME
Un novembre amb més pernoctacions hoteleres que l’any passat
L’ocupació hotelera del novembre va assolir el 61,90%, 8,26 punts més que l’any passat, segons la UHA. L’entitat atribueix el bon resultat als nombrosos esdeveniments del mes, com Andorra a Taula, el Shop in Andorra Festival, el Black Friday o l’encesa del Poblet de Nadal, que han dinamitzat l’activitat turística i comercial. Tot i la lleu reducció global de visitants, augmenten els turistes que pernocten. El sector alerta, però, de les dificultats per completar plantilles a causa dels controls addicionals en permisos d’emigració. Amb aquests indicadors, confia afrontar l’hivern amb una demanda sostinguda i una ocupació de màxims.