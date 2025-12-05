ÒBIT
Mor Maria del Carmen Garcia Oliva, del PS a Encamp
Maria del Carmen Garcia Oliva, membre del Partit Socialdemòcrata (PS) d’Encamp, va morir aquest dijous als 57 anys. El partit va expressar el seu condol i va traslladar el seu escalf a familiars, amics i companys de militància, ressaltant la seva dedicació “incansable” al servei de la parròquia i del país.
Psicòloga de formació, Garcia Oliva havia treballat a l’àrea de salut mental del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) i també havia exercit com a coordinadora del comitè local del PS a Encamp des del 2023. Durant la seva trajectòria, va participar activament en projectes socials i comunitaris, contribuint a reforçar la presència i les iniciatives del partit a la parròquia.
El PS va recordar-la com una persona compromesa amb els valors de la seva formació política i amb la millora de la qualitat de vida dels veïns, destacant la seva proximitat amb la gent i el compromís amb la comunitat.
Garcia Oliva va desenvolupar també una important tasca acadèmica com a professora a la Universitat d’Andorra, on va impartir assignatures relacionades amb psicologia i salut comunitària.