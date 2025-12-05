CONSUM ENERGÈTIC
Llum per a més de 100.000 habitants
FEDA assegura que la xarxa elèctrica està preparada per als creixements previstos i podria abastir sense dificultats una població en augment
FEDA va presentar ahir el balanç de l’any 2025 en un acte en què l’empresa energètica va posar sobre la taula els reptes de futur en sostenibilitat, digitalització i millora de les infraestructures. En aquest sentit, FEDA va anunciar inversions en la xarxa elèctrica amb l’objectiu de preparar el subministrament per a un més que probable augment de població. Segons els creixements previstos, FEDA podria assumir la totalitat de la demanda elèctrica si el conjunt de la població arriba als 100.000 habitants sense dificultats. Actualment, la demanda elèctrica dels habitatges suposa un 28% del total.
En aquesta línia, Jordi Travé, director de noves infraestructures de FEDA, va anunciar el reforç de la xarxa elèctrica amb la finalització de les obres en un termini de tres o quatre anys de la nova interconnexió amb Espanya, que comptarà amb un doble circuit a 220 kV, i la renovació de la subestació per incrementar la capacitat d’intercanvi amb el sistema elèctric espanyol. També es va anunciar un avenç en la digitalització de la xarxa de baixa tensió com una de les bases en la millora dels serveis oferts als clients. Travé va posar d’exemple la substitució dels comptadors analògics per uns de digitals amb la intenció de gestionar de manera més eficaç les altes i les baixes en el servei i d’“oferir el consum horari als clients per prendre mesures en casos de dificultats energètiques”. L’objectiu d’aquestes inversions és adaptar la infraestructura per fer-la “més resilient i adaptada a la transició energètica”.
“La previsió és tancar el 2025 amb uns beneficis propers als de l’any passat”
Travé va confirmar que el futur energètic d’Andorra viatja cap a la descarbonització, amb un augment de la demanda elèctrica per la substitució dels sistemes de calefacció tradicionals, principalment basats en gasoil, o l’arribada de més transport elèctric. Segons el cap de noves infraestructures, l’evolució de la demanda viurà “un creixement important” amb pics més alts. “Per això és molt important que la nostra infraestructura estigui adaptada a aquest creixement, que l’acompanyi però que en cap cas el limiti”, va assegurar. El director general de FEDA, Albert Moles, va explicar la resposta de la parapública a les necessitats energètiques del país a partir d’una dada: “Aquestes dues setmanes de fred estem consumint un 40% més que l’any passat. Aquest increment s’ha de gestionar i s’ha d’avaluar”. Avui en dia, la producció d’Andorra està al voltant del 25%. L’objectiu és arribar al 33% l’any 2030. “Estem parlant d’un terç de producció local, d’un terç de compra d’energia a França i d’un terç a Espanya”, va explicar Moles. En aquesta línia, FEDA treballa en la infraestructura del parc eòlic del pic de Maià i en l’ampliació de la central hidroelèctrica de l’Ospitalet per no dependre tant de la volatilitat de preus del mercat.
“És important que la infraestructura s’adapti al creixement i l’acompanyi, però no el limiti”
Un dels altres punts centrals de la presentació va ser l’ampliació de la xarxa de calor. Com va explicar Alberto Manzano, director de FEDA Ecoterm, s’incorporarà un nou sistema de captació d’aigua del riu Valira d’Orient per millorar l’eficàcia de la central de fred d’Escaldes, que multiplicarà per cinc la capacitat de fred, passant d’1,6 MW a 4 MW amb la possibilitat d’arribar als 8 MW. També va anunciar la incorporació de la biomassa a la central de Soldeu, “un projecte que ens permetrà treballar amb fusta de proximitat i reduir l’ús de combustibles fòssils”. Aquestes xarxes de calor són “elements clau de la transició energètica” que permeten substituir sistemes tradicionals oferint alternatives més netes, estables i amb un millor rendiment ecològic, reduint les emissions de CO2 i descongestionant les infraestructures elèctriques.
Moles també va explicar que FEDA preveu “tancar el 2025 prop de les xifres de l’any passat, d’uns 28 milions d’euros de beneficis, amb una incertesa del 5% o el 10%”, tot i que encara no se saben les xifres de desembre, un mes típicament de preus cars. També va assegurar que amb els resultats dels darrers anys s’ha pogut refer el buit que va deixar la crisi energètica del 2019.
EL PARC DEL MAIÀ, SENSE CALENDARI CLAR
Moles va assegurar que FEDA està oberta a adaptar la construcció però, en tot cas, quan arribi el permís, s’espera que l’obra s’allargui, com a mínim, dos estius, un per l’obra civil i un altre per posar la maquinària en marxa.