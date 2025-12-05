Cultura
L'artista Christian Guémy pinta una de les parets de la presó d'Andorra
Durant la seva estada al Principat, el pintor ha aprofitat per dur a terme una serie d'accions culturals, entre les quals un retrat al centre penitenciari de la Comella
L'artista d'art urbà Christian Guémy, conegut artísticament amb el nom de C-215, ha estat a Andorra duent a terme diverses accions culturals. Una d'elles ha estat la que va fer aquest dimecres a la presó de la Comella, a Andorra la Vella, quan va pintar una de les parets del centre penitenciari amb el retrat de Robert Badinter - antic ministre de la justícia a França i mort el 2.024 que va lluitar a favor de la reinserció dels presoners i que es va posicionar a favor de l'abolició de la pena de mort-, una figura molt simbòlica pels reclusos. El de visitar centres penitenciaris, és un costum que l'artista urbà realitza amb força freqüència, i de fet, amb aquesta, ja són 29 les presons que ha regentat i el primer cop que està al Principat, gràcies a l'ajuda de l'ambaixada francesa del país. La majoria de les seves obres versen en torn l'emancipació de l'individu i la laicitat.
Més enllà de la visita a la Comella, Guémy també ha aprofitat la seva estada a Andorra per presentar el seu nou projecte: Figures de l'emancipació, una exposició que es podrà veure a l'Espai Caldes on l'artista aprofundeix sobre la llibertat i la dignitat de l'individu a través de la pintura i que estarà activa fins al 14 de març del 2026. A més, el passat dimarts 2 de desembre, va presentar el seu nou llibre Figures de la laïcité a la llibreria Moby Dick, d'Andorra la Vella i va aprofitar l'avinentesa per trobar-se amb els alumnes de batxillerat del Lycée de l'assignatura d'arts plàstiques per compartir experiències i conèixer la manera de treballar de l'escola pel que fa a l'art.