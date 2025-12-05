Visita del síndic a Madrid
La intel·ligència artificial, tema central del pròxim Fòrum Iberoamericà
Carles Ensenyat ha representat Andorra en la reunió preparatòria del dotzè FPI que tindrà lloc a la capital d'Espanya durant la tardor del 2026
El Congrés dels Diputats i el Senat d'Espanya, han acollit aquest divendres, 5 de desembre, la reunió preparatòria del XII Fòrum Parlamentari Iberoamericà (FPI), que tindrà lloc a Madrid la tardor del 2026. La trobada ha servit per definir els temes centrals de la pròxima edició, en un context marcat per la transformació tecnològica i els reptes democràtics globals.
Les delegacions dels 22 països de l’espai iberoamericà han coincidit en la necessitat d’afrontar amb urgència l’impacte de la intel·ligència artificial, d’enfortir el paper dels parlaments i de potenciar la col·laboració entre territoris que sumen gairebé 700 milions de persones.
El síndic general, Carles Ensenyat, ha defensat el valor d’aquests fòrums per abordar reptes compartits i ha apel·lat a una legislació “àgil, però segura” davant els avenços de la IA. Ha remarcat que la tecnologia “ha de potenciar la transparència i l’ètica pública”, i ha advertit de la necessitat de “preservar els parlaments com a espais de representació democràtica oberts a la ciutadania” per evitar “una societat tecnofeudal”.
El secretari general de la SEGIB, Andrés Allamand, ha indicat que la reunió és el punt de partida per elaborar els informes que es presentaran a la propera Cimera de caps d’Estat i de Govern. Entre els eixos principals hi figuren la regulació de la intel·ligència artificial, el foment d’una democràcia més participativa i l’impuls de la diplomàcia parlamentària.