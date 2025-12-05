Hivern
Estrena de la temporada d'esquí
Fins diumenge es poden adquirir els forfets amb descompte
Les estacions de Grandvalira Resorts han obert avui de manera oficial la temporada d’hivern amb un inici excepcional: més de 150 quilòmetres esquiables entre Grandvalira, Pal Arinsal i Ordino Arcalís, una de les millors ofertes d’inici de temporada dels darrers anys coincidint amb el pont de la Puríssima.
A Grandvalira s’hi podran recórrer des de demà 100 quilòmetres de pistes amb tots els sectors connectats, des de Canillo fins al Pas de la Casa. Pal Arinsal arrenca amb 30 km operatius, el 90% dels remuntadors en funcionament i el telefèric que uneix els dos sectors. A Ordino Arcalís ja està obert el 65% del domini. Paral·lelament, el Winter Bike Park de Pal Arinsal inicia també la temporada amb el 100% dels circuits disponibles.
La meteorologia ha afavorit aquest debut: la nevada de la passada nit ha deixat entre 15 i 30 centímetres de neu nova i ha donat pas a un dia assolellat que, segons les previsions, es mantindrà durant el cap de setmana, consolidant així un escenari idíl·lic per als aficionats a la neu.
Últims dies per comprar els Forfets amb descompte
Grandvalira Resorts recorda que fins diumenge, 7 de desembre, continua activa la tarifa Promo dels Forfets de Temporada. L’Andorra Pass es pot adquirir per 970 € en el cas dels no residents —gairebé 400 € menys que el preu habitual— i per 490 € per als residents. A partir de dilluns, els preus passaran a 1.365 euros i 580 euros, respectivament. Les renovacions gaudeixen d’un 5% de descompte addicional.
El Nord Pass també augmentarà de preu dilluns: dels 299 euros actuals per a residents i 750 euros per a no residents, passarà a 357 euros i 930 euros. Ambdós passis inclouen avantatges com dies d’esquí en estacions internacionals, invitacions per amics o descomptes en serveis de les estacions, a més de ser vàlids durant la temporada d’estiu.