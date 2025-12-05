CIUTADANIA
Govern celebra un any rècord de voluntariat amb més de 900 participants
El Govern va commemorar ahir el Dia Internacional del Voluntariat destacant un 2025 excepcional per a la participació ciutadana. Al llarg de l’any, els voluntaris han estat presents en catorze esdeveniments, sumant 915 participants, en un calendari marcat sobretot pels Jocs dels Petits Estats d’Europa, on 530 persones van contribuir “com els millors ambaixadors del país”, tal com va assenyalar la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell. Els voluntaris també han donat suport a esdeveniments com el Cirque du Soleil, la temporada del Morabanc Andorra, curses esportives i la Vuelta a Espanya, consolidant un teixit altruista que reforça la cohesió social i el dinamisme del país. Per reconèixer aquesta tasca, l’Àrea de Promoció de la Joventut i el voluntariat va celebrar una festa d’agraïment, on el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, van presentar la nova equipació que lluiran a partir d’ara.