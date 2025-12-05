Mobilitat
Fase groga per circular a partir de la Cortinada i Pal i pel port d'Envalira
És obligatori dur pneumàtics especials o equipaments
Les nevades d'aquesta matinada han obligat el servei de mobilitat a activar la fase groga per circular per la carretera General 2, al port d'Envalira, la CG3 a partir de la Cortinada, i la CG4 a partir de Pal, la qual cosa significa que és obligatori circular amb pneumàtics especials o equipaments, no es permet circular a més de 60 quilòmetres per hora i està prohibida la circulació de motocicletes, ciclomotors i vehicles de mobilitat personal. Des del departament de mobilitat recomanen, en aquests casos, disminuir la velocitat, especialment en revolts i trams inclinats, així com evitar maniobres brusques i augmentar la distància de seguretat.
Mobilitat també ha informat que els vehicles que pesen més de 19 tones, no poden circular per l'RN22, a l'accés a França, l'RN320 al Coll de Puymorens i l'RN20.