Solidaritat
El CRAE rep més de 3.000 euros del Grup Pyrénées i McDonald's per iniciatives pels infants
Els diners aniran a colònies d'estiu o excursions a l'hivern escollides pels mateixos nens i nenes
El centre residencial d’acció educativa (CRAE), més conegut com la Gavernera, ha rebut aquest divendres un xec solidari valorat en 3.098,71 euros, recaptats durant la celebració del Dia Mundial de la Infància als restaurants McDonald’s del país. El grup Pyrénées, encapçalat per president del grup Pyrénées, Patrick Pérez, i Alexandra Pérez, ha fet entrega de la recaptació d'enguany a la ministra d'Afers Socials, Trini Marin; la secretaria d'Estat, Ester Cervós Isern; i la directora d'Infància i Adolescència, Laura Mas.
La titular de la cartera ha expressat l'agraïment del Govern d'Andorra davant el gest del grup, en un moment, diu, on cada cop es necessita més solidaritat. Els diners recaptats aniran destinats "als nens" en totes aquelles "activitats o accions que vulguin fer", ha expressat Mas, tot apuntat a colònies d'estiu o excursions a l'hivern escollides pels mateixos infants.