Caiguda de pàgines d'internet a causa de l'error d'un servidor

Els problemes han començat al voltant de tres quarts de deu del matí

L'empresa Cloudfare.

Andorra la Vella

La caiguda del proveïdor Cloudfare està provocant diversos errors en pàgines d'internet com LinkedIn, Canva o ClaudeAI. La caiguda ha començat al voltant de tres quarts de deu del matí, quan diversos usuaris han informat de la impossibilitat d'accedir a pàgines web. Cloudfare és una empresa que gestiona els serveis de CDN, seguretat, DNS i distribució de contingut per a milers de webs d'arreu del món.

