INTERNACIONAL
Andorra referma el seu suport “inequívoc” a Ucraïna en el consell de l’OSCE
Andorra va participar aquesta setmana en el consell ministerial de l’OSCE, celebrat a Viena, en un context marcat per la guerra a Ucraïna. La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, va defensar que “cap país pot afrontar sol les amenaces a la seguretat” i va remarcar el paper essencial de l’organisme per garantir el dret internacional i la integritat territorial dels estats.
La ministra va reiterar que “el suport d’Andorra a Ucraïna és inequívoc i indestructible”, recordant que el país s’ha alineat amb les sancions europees i ha contribuït a la resposta humanitària. També va insistir que “no pot haver-hi pau sense justícia” en un conflicte que dura 3 anys.