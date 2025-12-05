Successos
Accident de danys materials a l'Aldosa de Canillo
La topada s'ha produït al voltant de les dotze del matí
Un vehicle ha patit un accident aquest matí a la carretera General 2, a l'altura de l'Aldosa de Canillo. La policia ha rebut l'avís a les 12.05 hores i una patrulla s'ha traslladat fins al lloc dels fets, on ha constatat que l'accident ha estat de danys materials. La part davantera del vehicle ha quedat força malmesa, i en patir la topada, ha quedat travessat bloquejant un dels dos carrils. Aquest fet no ha ocasionat retencions, segons informa el servei de mobilitat.