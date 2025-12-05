Estadística
398 prestacions de discapacitat actives durant el segon trimestre
La xifra suposa un increment del 3,6% respecte al 31 de març del 2025
El nombre de sol·licituds de prestacions socials adreçades a les persones amb discapacitat ha estat de 14, el mateix nombre que es van presentar durant el mateix període de l'any anterior. El servei d'Estadística informa que totes les sol·licituds han estat resoltes favorablement. Pel que fa al nombre de prestacions actives, a data 31 de juny de 2025, n'hi ha un total de 398, una xifra que suposa un increment del 3,6%, respecte al 31 de març de 2025 (384 prestacions).
Els homes representen la majoria (54,5%) dels beneficiaris d'aquestes prestacions. Per trams d'edat, es reparteixen entre els 56 i 60 anys (14,8%) i 61 i 65 anys (14,3%). Els beneficiaris són majoritàriament andorrans (55.3%) i espanyols (25,6%). Pel que fa al tipus de discapacitat el 50,5% presenta una concurrència de dues o més discapacitats. El 60,6% dels beneficiaris tenen entre un 60% i un 69% de discapacitat. Pel que fa a l'import el 55,3% perceben entre 1.201 euros i 1.447,33 euros.