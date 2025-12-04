Estadística
Superàvit comercial de 476 milions el 2024, un 37,6% més que el 2023
S'ha assolit gràcies al creixement de les exportacions, que s'han disparat un 11,4% el 2024, fins als 2.700 milions d'euros
Andorra va assolir un superàvit comercial de 475, 7 milions d'euros, el que suposa un 37,6% més que l'any anterior, segons dades del departament d'Estadística. Un superàvit que s'ha assolit gràcies al creixement de les exportacions, que s'han disparat un 11,4% el 2024, fins als 2.700 milions d'euros. Les importacions han augmentat un 7%, arribant als 2.219 milions. El turisme ha estat el sector que més ha contribuït a aquest augment.
Segons les dades publicades pel departament d’Estadística, el comerç total de béns i serveis ha assolit 4.914 milions d’euros, un increment del +9,3% respecte del 2023 en termes constants
L’informe també destaca que Andorra és una economia fortament globalitzada: l’índex d’obertura econòmica s’ha situat en el 164%, xifra que reflecteix que el volum de comerç exterior és superior al PIB del país, una característica típica de les economies petites i especialitzades. Les exportacions han representat un 89,9% del PIB i les importacions un 74,1%
Pel que fa a la inversió estrangera directa, Andorra registra un saldo positiu de 138 milions d’euros, equivalent al 3,7% del PIB, mantenint-se com a país receptor net d’inversions.
Finalment, el comerç exterior per càpita ha assolit màxims històrics: 38.510 € en exportacions per persona i 31.712 € en importacions, confirmant la tendència creixent de la internacionalització econòmica del país.